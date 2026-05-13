Operação do Metrobus reforçada na tarde do dia de jogo da Académica

A Metro Mondego anunciou o reforço da operação do Metrobus na tarde do próximo sábado, dia em que a Académica pode consumar a subida de divisão à 2.ª Liga (jogo às 16H30 diante do Trofense, no Estádio Cidade de Coimbra).

Segundo comunicado divulgado, ” face à elevada afluência prevista para o jogo entre a Académica/OAF e o CD Trofense”, a Metro Mondego decidiu que, “entre as 14H00 e as 20H00, será implementado um aumento da frequência no troço urbano, entre as estações da Portagem e Vale das Flores, com circulações de cinco em cinco minutos, de forma a assegurar uma resposta adequada às necessidades de mobilidade dos adeptos e restantes utilizadores”.

De acordo com a mesma comunicação, “fora deste período, manter-se-ão as circulações regulares previstas para os sábados”. A empresa deixa ainda um apelo à população: “A Metro Mondego apela ainda ao cumprimento das regras de utilização do canal dedicado ao Metrobus, alertando para a necessidade de evitar a sua utilização indevida por pessoas ou veículos não autorizados, por razões de segurança”.