Serra da Boa Viagem poderá vir a ter gestão partilhada

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, avançou na Assembleia Municipal que há abertura por parte do Governo para a gestão conjunta do Parque Florestal da Serra da Boa Viagem, uma antiga aspiração da autarquia figueirense.

A Serra da Boa Viagem, considerada o “pulmão” da cidade, é atravessada por várias vias rodoviárias, a maioria degradadas, nas quais o município não pode intervir, mesmo assumindo os custos, sem a autorização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Por outro lado, há espaços de lazer espalhados pela serra e um miradouro que também reclamam manutenção, nos quais a autarquia não pode intervir sem o aval daquele instituto do Estado.

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