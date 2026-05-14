Expo renovada recebe Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy

A Expo Miranda volta a ser ponto de encontro entre os dias 28 de maio e 1 de junho. Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy são cabeças de cartaz de um evento que se reinventa com criação de zona infantil, espaço de gaming e rua do artesanato

Um espaço totalmente infantil, uma zona de gaming e a rua do artesanato são as grandes novidades da Expo Miranda 2026, que este ano apresenta um cartaz composto de artistas de relevo nacional como Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy.

Na cerimónia de apresentação da 34.ª edição do evento, realizada ontem nos Paços do Concelho, o presidente da autarquia, José Miguel Ramos Ferreira, destacou o aumento de expositores em relação ao ano anterior (de 130 para 160), bem como a novas zona que irá fazer as delícias dos mais novos.

“Estas novidades resultam do alargamento da feira. Teremos uma zona totalmente infantil, que vai trazer toda uma dinâmica para crianças até aos 12 anos. Trata-se de um conjunto de infraestruturas totalmente vocacionadas para que as famílias possam dar às suas crianças um grande momento de divertimento”, começou por dizer.

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