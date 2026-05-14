Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Expo renovada recebe Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy

14 de maio de 2026 às 08 h30
Expo Miranda foi apresentada ontem nos Paços do Concelho | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Expo Miranda volta a ser ponto de encontro entre os dias 28 de maio e 1 de junho. Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy são cabeças de cartaz de um evento que se reinventa com criação de zona infantil, espaço de gaming e rua do artesanato

Um espaço totalmente infantil, uma zona de gaming e a rua do artesanato são as grandes novidades da Expo Miranda 2026, que este ano apresenta um cartaz composto de artistas de relevo nacional como Vizinhos, Bárbara Tinoco e Toy.

Na cerimónia de apresentação da 34.ª edição do evento, realizada ontem nos Paços do Concelho, o presidente da autarquia, José Miguel Ramos Ferreira, destacou o aumento de expositores em relação ao ano anterior (de 130 para 160), bem como a novas zona que irá fazer as delícias dos mais novos.

“Estas novidades resultam do alargamento da feira. Teremos uma zona totalmente infantil, que vai trazer toda uma dinâmica para crianças até aos 12 anos. Trata-se de um conjunto de infraestruturas totalmente vocacionadas para que as famílias possam dar às suas crianças um grande momento de divertimento”, começou por dizer.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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