Expo de Miranda do Corvo deste ano com 160 expositores e novas áreas temáticas

A Expo Miranda, em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, decorre de 28 de maio a 01 de junho, com 160 expositores e novas áreas temáticas, pretendendo ser também um ponto de encontro para famílias.

“Este ano, tentamos impulsionar [o evento] com uma série de novidades que acreditamos que possam ser bastante importantes para aquilo que é mais importante. O mais importante é valorizarmos o nosso território, quem cá investe, os projetos que cá existem e, ao mesmo tempo, seremos também um ponto de encontro para todas as famílias de Miranda [do Corvo] e da região”, disse hoje o presidente de Câmara de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira.

A 34.ª edição da Expo Miranda, que irá decorrer na Praça da Liberdade, conta com a presença de 160 expositores entre empresas e instituições do concelho e de fora, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior.

“É um aumento muito significativo, um impulso que conseguimos dar a um evento que já acontece há muitos anos”, assinalou o autarca durante a conferência de imprensa de apresentação do evento.

Esta edição da Expo Miranda terá uma rua vocacionada para o artesanato, com a presença de mais de 15 artesãos certificados.

Entre as novidades, está também a criação de uma zona infantil para crianças até aos 12 anos, que será gratuita no dia 01 de junho até às 19:00, e uma área dedicada aos videojogos, que é gratuita.

O cartaz musical da Expo Miranda deste ano apresenta 19 concertos e atuações de artistas nacionais e locais, além de seis DJ do concelho.

Pelo palco principal passam a banda Ús Sai de Gatas, acompanhados pelos artistas locais Bombos & Tombos, Ricardo Grácio e André Rodrigues, a 28 de maio, e no dia seguinte os Vizinhos.

A 30 de maio, sobe ao palco Bárbara Tinoco, seguindo-se a atuação de Toy, a 31 de maio.

A fechar o certame, a 01 de junho, apresentam-se em palco os SóEntreLinhas e Noite de Miranda, com a atuação de vários artistas locais.

José Miguel Ramos Ferreira apontou para uma redução de custos na organização do evento “acima dos 5%” relativamente ao ano passado, estimando que o orçamento da Expo Miranda “ficará abaixo dos 275 mil euros”, comparado com os 286 mil euros de 2025.

Questionado sobre o número de pessoas esperadas, o autarca disse que gostariam de “superar os 20 mil visitantes”, salientando o “sinal de novidade” que se pretende dar nesta edição com o aumento da feira em termos de expositores e do reforço da sua vocação para as famílias.

O presidente da autarquia revelou ainda ter sido lançado o desafio à Metro Mondego para a criação de, pelo menos, dois horários suplementares noturnos nos dias do evento, para permitir “ter ainda mais gente na feira”, aguardando ainda uma resposta.

A entrada na Expo Miranda é gratuita.