Execução das áreas de gestão de paisagem a diferentes velocidades – Governo

O secretário de Estado das Florestas admitiu hoje que a execução das áreas integradas de gestão de paisagem (AIGP) está a decorrer a diferentes velocidades, quando o prazo para a conclusão das operações acaba este ano.

“Temos AIGP que estão com uma execução fantástica e há outras que não estão com a mesma velocidade”, admitiu Rui Ladeira, que falava à agência Lusa à margem da sessão de apresentação de um projeto em torno do combate a incêndios florestais, na Lousã, distrito de Coimbra.

Segundo o secretário de Estado, há “várias situações” distintas dentro da aplicação deste instrumento de gestão e ordenamento do território, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e que, por isso, tem de ser executado este ano.

“As condições foram todas elas criadas já por este Governo, que foi alargar prazos, criar condições, simplificar orientações técnicas, criar todas as oportunidades. Mas aqui há as dinâmicas locais, das iniciativas, do envolvimento, da motivação, da ação, da determinação [de cada entidade]”, afirmou Rui Ladeira.

Essas dinâmicas locais fazem com que umas AIGP “tenham bons resultados” e “outras não têm tantos resultados”, notou.

“Até dezembro, há a possibilidade de executar os planos de ação, quem não os executar, os recursos que foram disponibilizados ficam em causa, porque têm de ser utilizados a bem da floresta e da organização da paisagem”, acrescentou o secretário de Estado das Florestas.

Na sessão de apresentação do projeto Firepoctep Avanza, que é liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Rui Ladeira salientou a importância de um maior uso de fogo controlado (apontando para o objetivo de cinco mil hectares intervencionados anualmente) e maior recurso do pastoreio para assegurar descontinuidades nas áreas florestais do país.

Abordando os impactos da Kristin na floresta, o secretário de Estado recordou a excecionalidade da limpeza até 30 de junho para os territórios afetados pela tempestade, assim como a possibilidade de serem flexibilizados trabalhos de limpeza durante o período crítico.

À agência Lusa, Rui Ladeira explicou que nos cerca de 40 mil hectares de área impactada, está prevista a possibilidade de serem desenvolvidos trabalhos de limpeza durante o período crítico, usando a plataforma já utilizada hoje para validar queimas e queimadas.

“Agora, haverá a possibilidade das empresas que estão a operar nestas zonas que sejam consideradas prioritárias, poderem identificar o equipamento, os operadores e que as autoridades saibam onde é que estão a fazer esses trabalhos”, aclarou.

Nesse sentido, será possível ter todas as operações em período crítico identificadas e sinalizadas, permitindo reforçar meios para o caso de haver uma ignição no decorrer desses trabalhos.

“Precisamos, neste período sensível, que haja a possibilidade de as empresas, as pessoas poderem remover o material de risco que está nestas zonas mais sensíveis”, disse