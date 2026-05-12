MortáguaRegião Metropolitana de Coimbra

Escola de Cães-guia para Cegos de Mortágua formou 14 duplas em 2025

12 de maio de 2026 às 08 h30
Gala decorreu na tarde do último sábado, 9 de maio | Fotografia Município de Mortágua
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Gala da Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV) decorreu no sábado no Centro Cultural de Mortágua. Entrega dos diplomas às novas duplas foi momento alto, numa cerimónia que evidenciou, em família, o papel do cão-guia na melhoria da vida da pessoa invisual

Foi uma tarde de sábado pautada pela celebração, reconhecimento e emoção no Centro de Animação Cultural de Mortágua. A IX Gala da Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual (ABAADV) prestou tributo ao trabalho, dedicação e histórias que fazem da associação, que tem sede na localidade de Chão de Vento, “uma verdadeira família”, destacou o Município de Mortágua.
O momento, assinala a mesma fonte, foi “vivido com orgulho, alegria e união”, tendo sido dedicado a todos os que, ao longo de 26 anos de funcionamento da Escola de Cães-guia para Cegos da ABAADV deram o seu contributo para o crescimento da associação.
Há 26 anos com a responsabilidade da formação/treino de duplas cego/cão-guia, a escola tem dado, assinala a Câmara de Mortágua, um contributo decisivo para “uma maior autonomia, qualidade de vida e integração social dos cidadãos invisuais”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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