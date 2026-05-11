Câmara de Condeixa-a-Nova indefere instalação de parque fotovoltaico

A Câmara de Condeixa-a-Nova aprovou hoje o indeferimento de uma decisão do anterior executivo para a instalação de um parque fotovoltaico da empresa Anadia Green, que implicava o abate de sobreiros, e aprovou outros dois projetos.

As propostas foram aprovadas, por unanimidade, hoje, na reunião do executivo camarário, em que os vereadores do Município de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, aprovaram também a compensação a ser feita pela empresa pela instalação de dois parques fotovoltaicos em Quinta do Vale e em São Fipo, na freguesia de Ega.

“No que diz respeito à situação prevista anteriormente, e já deliberada pelo anterior executivo, nós os sete [vereadores] decidimos repensar a situação, conversar com a própria empresa e propusemos o indeferimento da aplicação destas estruturas de painéis fotovoltaicos na área que diz respeito a zona de Corteses e Barrios e a empresa aceitou desistir do processo”, afirmou a presidente da Câmara Municipal durante a reunião.

À agência Lusa, Liliana Pimentel explicou que a lei permite a instalação do parque, no entanto, a autarquia tentou retomar o diálogo com a empresa e chamar a atenção do impacto que o projeto em Barrios ia ter ao nível ambiental, com o corte de sobreiros, e que é contra o Plano de Alterações Climáticas e o Plano Diretor Municipal, também para a contestação que gerou e o impacto visual e paisagístico.

“Juntamente com todos os vereadores (…) foi possível chegar a um acordo com a Anadia Green e eles vão desistir do processo em Barrios e conseguiram, com base em outras tecnologias, transformar isto em baterias a localizar noutra localidade que não é Condeixa”, acrescentou.

O executivo de Condeixa-a-Nova, entretanto, também aprovou, por unanimidade, as propostas para os projetos de construção de parques fotovoltaicos na Quinta do Vale e em São Fipo, numa zona em não implica abate de sobreiros.

Segundo Liliana Pimentel, eleita pelo movimento Condeixa Novos Caminhos (CNCV), a Anadia Green acabou por desistir, por ela própria, de “mais de metade do processo de instalação dos parques fotovoltaicos”.

Num despacho publicado no dia 11 de março de 2025 em Diário da República (DR), assinado pela ministra do Ambiente e pelo secretário de Estado das Florestas, o Governo declarou de “imprescindível utilidade pública” a construção de três parques solares (Corteses, Quinta do Vale e São Fipo) numa propriedade denominada Quinta do Vale, situada na freguesia de Ega, concelho de Condeixa-a-Nova.

Referia-se ainda que a empresa Anadia Green SA pretendia instalar os três parques solares numa área de 12,31 hectares de terreno privado e que solicitou autorização para proceder ao abate de 1.070 sobreiros (970 sobreiros jovens e 100 sobreiros adultos), com a contrapartida de plantar cerca de 7.400 árvores da mesma espécie em Marvão, no distrito de Portalegre.

Pela instalação dos parques fotovoltaicos em Quinta do Vale e São Fipo, o executivo de Condeixa-a-Nova aprovou hoje, por unanimidade, uma compensação monetária, através do Fundo Ambiental, cujo valor vai depender da potência de ligação atribuída.

Os vereadores do PS manifestaram-se mais confortáveis com a solução encontrada, face ao que poderia ser a imposição legal da empresa e a defesa dos interesses do município.

“Trata-se de uma solução que inibe o desflorestar de uma espécie protegida, como é o caso dos sobreiros, indo também concorrendo de alguma forma para um ambiente de sustentabilidade energética a nível local, regional e nacional, sem haver contaminação de poluição visual”, afirmou António Figueiredo do PS.

Já Avelino dos Santos, do PSD, congratulou-se pela decisão, por conseguir, por um lado, a sustentabilidade energética e também visual, indo de encontro ao que os munícipes reclamaram.