Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Bombeiros de Condeixa-a-Nova com ação de recolha de fundos

11 de maio de 2026 às 11 h40
Fotografia: Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, encontra-se com uma candidatura aberta ao PPL/Crowndunding Portugal – Reconstrutir a região Centro juntos”, no seguimento da tempestade Kristin. Esta candidatura serve para adquirir material e equipamento essencial para responder a situações de risco.

Após ter executado uma avaliação das necessidades de equipamentos para fazer face a situações similiares, a corporação, “no âmbito desta candidatura, está a aquisição de material operacional indispensável, aumentando a capacidade de resposta dos nossos bombeiros em futuras situações de emergência.

Os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova relembram que “durante essas operações, no âmbito da tempestade Kristin, foi necessário recorrer a equipamento cedido temporariamente por uma empresa, por não existirem atualmente estes meios no nosso Corpo de Bombeiros. Esse equipamento revelou-se essencial para garantir a segurança e eficácia das missões de socorro”.

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