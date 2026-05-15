Mortágua
“Uma das maiores conquistas dos últimos anos foi a redução efetiva do preço da água”
O presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, fez um balanço positivo dos anos à frente da autarquia | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
“A maior conquista relativamente ao abastecimento de água nos últimos anos, foi sem duvida, a redução efetiva do preço da água no concelho”, afirmou o presidente da Câmara de Mortágua, Ricardo Pardal, no âmbito do Feriado Municipal, celebrado ontem.
Numa cerimónia em que se procederam a homenagens e a inaugurações, o edil destacou uma das maiores conquistas desde que está à frente da Câmara Municipal: a redução dos custos da água.
“Essa redução efetiva acontece no âmbito do contrato de concessão, de cerca de 33% para os consumidores domésticos e 14% para os não domésticos, representando uma redução média de 27,5%, sendo que no caso da tarifa social a redução foi de 80%”, revelou.
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