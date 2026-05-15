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Motociclismo: Fim de semana de muito enduro na Figueira da Foz

15 de maio de 2026 às 11 h49
Organização está a cargo do Moto Clube da Figueira da Foz | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Figueira da Foz vai acolher um grande fim de semana de Enduro, com organização a cargo do Moto Clube da Figueira da Foz.

Assim, amanhã, sábado, disputa-se a 2ª prova do Campeonato Nacional de Mini Enduro Jetmar.

Depois, no domingo, é a vez da 41ª edição do Enduro da Figueira da Foz, que é também a penúltima ronda do Campeonato Nacional de Enduro CFL, pontuável para duas competições monomarca, o Troféu Beta e o Challenge Sherco

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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