Motociclismo: Fim de semana de muito enduro na Figueira da Foz

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Figueira da Foz vai acolher um grande fim de semana de Enduro, com organização a cargo do Moto Clube da Figueira da Foz.

Assim, amanhã, sábado, disputa-se a 2ª prova do Campeonato Nacional de Mini Enduro Jetmar.

Depois, no domingo, é a vez da 41ª edição do Enduro da Figueira da Foz, que é também a penúltima ronda do Campeonato Nacional de Enduro CFL, pontuável para duas competições monomarca, o Troféu Beta e o Challenge Sherco

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