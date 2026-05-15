Mais de 50 expositores na ExpoSicó em Alvaiázere para promover produtos endógenos

Mais de 50 e expositores vão participar na 36.ª edição da ExpoSicó, em Alvaiázere, amanhã (sábado) e no domingo, para divulgar os produtos endógenos e dinamizar a economia dos produtores. O evento, que decorre no Parque Multiusos de Alvaiázere, pretende ser “o melhor de sempre”, disse o presidente da Câmara, João Paulo Guerreiro.

No espaço vão estar “mais de 50 expositores”, com produtos endógenos dos seis concelhos que integram a Associação Terras de Sicó: Alvaiázere, Ansião e Pombal (distrito de Leiria), Condeixa, Penela e Soure (distrito de Coimbra). “Acreditamos que este ano foram criadas as condições para que seja a melhor exposição de sempre. Espero que para o ano ainda seja melhor do que este. Temos vindo num crescendo. As pessoas vão conhecendo e fidelizando a sua participação”, destacou o autarca à Lusa.

João Paulo Guerreiro adiantou que o objetivo deste evento “é valorizar e também dinamizar economicamente aqueles que preservam e produzem produtos endógenos de altíssima qualidade que temos, como o queijo Rabaçal, que é o nosso ‘ex-libris’, o mel, os vinhos, a cerâmica, os enchidos, as ervas aromáticas, os frutos secos, um sem fim de produtos tão tradicionais desta região”. “Queremos divulgar, apoiar e alavancar economicamente aqueles que se dedicam à sua produção e comercialização”, acrescentou.

A ExpoSicó, que engloba a Feira do Queijo Rabaçal, Mostra de Vinhos Terras de Sicó, Mostra de Azeite e Mel Terras de Sicó, a Exposição de Cerâmica Artística e o Festival de Folclore da Serra de Sicó, pretende “a valorização, a promoção e a divulgação daquilo que de melhor existe no território”, reforçou. A edição deste ano conta com um concerto de um artista nacional. No sábado à noite, dia 16, os D.A.M.A vão atuar em Alvaiázere. “Vamos ter uma aposta forte em termos culturais para aumentar a capacidade de atração da feira. Os D.A.M.A, com certeza, trarão milhares de pessoas à ExpoSicó e a toda esta região”, anteviu João Paulo Guerreiro.