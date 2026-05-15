Rua de Eiras onde caiu o andaime continua encerrada ao trânsito com prejuízo para a população, denúncia a junta

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Duas semanas depois do acidente com uma grua, ocorrido a 27 de abril, na rua das Chaves, em Eiras, Coimbra – que vitimou um homem, de 51 anos – que aquela via continua encerrada ao trânsito.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, Luís Correia, presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades mostrou-se indignado com essa situação.

“Compreendemos que existam trabalhos técnicos e procedimentos de segurança a cumprir após um acidente com esta gravidade. Contudo, é difícil explicar à população que já existam movimentações de trabalhadores da obra no local e que, ao mesmo tempo, a rua continue encerrada ao trânsito, sem qualquer perspetiva de reabertura”, afirma o autarca.

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