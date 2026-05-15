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Sala da Mancha da Negra no Estádio Cidade de Coimbra assaltada

15 de maio de 2026 às 12 h29
Sala da claque no estádio foi assaltada | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Associação Académica de Coimbra / OAF informou há momentos que sala da Mancha Negra, localizada no Estádio Cidade de Coimbra, foi assaltada.

O clube manifestou há momentos “o seu mais profundo repúdio e indignação pelo assalto “.

“Num ato vil e de pura cobardia, foram subtraídos bens que, mais do que valor material, carregam uma carga histórica e emocional insubstituível para aquela que é a alma do nosso apoio nas bancadas. Quem comete um ato desta natureza demonstra uma total ausência de valores, de civismo e de respeito pela história da nossa instituição”, diz a nota.

>A Briosa diz que “se o objetivo de quem agiu na sombra, movido pela mesquinhez, era enfraquecer o espírito da nossa massa adepta, falhou redondamente”

“A história da Mancha Negra não se apaga com roubos nem se verga perante a criminalidade. O orgulho, a dedicação e o amor que os nossos ultras demonstram à Briosa todos os dias não se guardam numa sala: vivem em cada um de nós. Expressamos a nossa total e inequívoca solidariedade à Mancha Negra. Este momento de adversidade não nos vai dividir; pelo contrário, vai unir-nos ainda mais. Perante a cobardia de alguns, responderemos com a grandeza e a união que definem a Académica”, referem.

A Académica informa ainda que “as autoridades competentes já foram devidamente notificadas e que tudo faremos, em estreita colaboração com as forças policiais, para que os responsáveis por este ato deplorável sejam identificados e punidos”.

“Aos nossos sócios, adeptos e, em especial, aos elementos da Mancha Negra, deixamos uma certeza: seremos, a partir de hoje, ainda mais fortes”, concluem.

O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que a claque da Académica está a preparar uma coreografia especial para o jogo de amanhã e que, apesar do roubo efetuado na sala do estádio, este momento não estará comprometido.

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