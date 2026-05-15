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Natação: Elite universitária compete este sábado em Coimbra

15 de maio de 2026 às 11 h45
Diogo Braz (FADU), Ricardo Lino (Câmara de Coimbra) e José Machado (AAC) | Foto: DB/Pedro Filipe Ramos
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Vai ser a maior edição dos Nacionais Universitários de Natação. Este sábado, a partir das 08H00, no Complexo Olímpico Municipal, quase duas centenas de estudantes/atletas em representação de 23 clubes vão lutar por títulos e recordes no Campeonato de Piscina Longa 2026.

A organização das provas, amanhã, está a cargo da Associação Académica, com apoio da FADU – Federação Académica do Desporto Universitário e da Câmara de Coimbra.

Na apresentação da prova, o vereador do Desporto, Ricardo Lino, lembrou o seu tempo de estudante e dirigente associativo e reiterou a disponibilidade da autarquia para apoiar a Académica e o desporto universitário.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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