Coimbra
Incêndio volta a deflagrar na antiga fábrica de curtumes em Coimbra
Fotografia: Arquivo-Ana Catarina Ferreira
Um incêndio deflagrou, ao início da manhã, por volta das 08H00, na antiga fábrica de curtumes de Coimbra, na Casa do Sal. Edifício encontra-se devoluto.
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra disse que “à chegada dos bombeiros, havia muito fumo. Rapidamente os elementos procederam à extinção do fogo”.
“Não temos conhecimento de que estivesse alguém no interior do edifício, pelo que não temos nenhum ferido a registar”, acrescentou a mesma fonte.
No teatro das operações, estiveram 15 operacionais com quatro viaturas.