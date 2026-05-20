Incêndio volta a deflagrar na antiga fábrica de curtumes em Coimbra

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Um incêndio deflagrou, ao início da manhã, por volta das 08H00, na antiga fábrica de curtumes de Coimbra, na Casa do Sal. Edifício encontra-se devoluto.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra disse que “à chegada dos bombeiros, havia muito fumo. Rapidamente os elementos procederam à extinção do fogo”.

“Não temos conhecimento de que estivesse alguém no interior do edifício, pelo que não temos nenhum ferido a registar”, acrescentou a mesma fonte.

No teatro das operações, estiveram 15 operacionais com quatro viaturas.