Coimbra

Incêndio volta a deflagrar na antiga fábrica de curtumes em Coimbra

20 de maio de 2026 às 10 h09
Fotografia: Arquivo-Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Um incêndio deflagrou, ao início da manhã, por volta das 08H00, na antiga fábrica de curtumes de Coimbra, na Casa do Sal. Edifício encontra-se devoluto.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra disse que “à chegada dos bombeiros, havia muito fumo. Rapidamente os elementos procederam à extinção do fogo”.

“Não temos conhecimento de que estivesse alguém no interior do edifício, pelo que não temos nenhum ferido a registar”, acrescentou a mesma fonte.

No teatro das operações, estiveram 15 operacionais com quatro viaturas.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de maio

Afonso Eulálio mantém mais um dia a rosa na Volta a Itália
20 de maio

Vereador Ricardo Lino recandidata-se à concelhia do PS de Coimbra
20 de maio

Já é conhecido o cartaz da 15ª edição da FACIT
20 de maio

Atlética celebra 45 anos com homenagens em festa de gala

Coimbra

Vereador Ricardo Lino recandidata-se à concelhia do PS de Coimbra

Ministro de Agricultura quer reforço das escolas agrárias

Incêndio volta a deflagrar na antiga fábrica de curtumes em Coimbra