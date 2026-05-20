Pequenitos saíram à rua em Coimbra para vibrar com o primeiro cortejo

Tradição do Cortejo dos Pequenitos voltou a ser cumprida ontem à tarde. Três escolas e 77 finalistas de palmo e meio coloriram Baixa, num cortejo que terminou em festa no Parque da Canção

A tradição ainda é o que era e, em Coimbra, os mais novos voltaram a sentir a emoção do Cortejo dos Pequenitos, um momento em que os finalistas de “palmo e meio” fizeram, pela primeira vez, o trajeto entre a Praça 8 de Maio, o Largo da Portagem e a Praça da Canção.

As fitas, as pastas, as cartolas ou os grelos não faltaram, num momento que aproximou os mais novos da tradição da Associação Académica de Coimbra e da Universidade de Coimbra (UC). “Temos crianças dos três aos seis anos. Estão divididos por fitados, com fitas e pastas, dos três aos cinco anos, os grelados, que têm a mesma idade mas só colocam o grelo na pasta, e os cartolados que são finalistas, com cinco, seis anos, e que vão seguir para a escola primária”, clarificou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, a comissária de Letras e responsável pela representação institucional, Inês Bacalhau.

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