Politécnico de Coimbra promove campanha de sensibilização durante Queima das Fitas

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) está a desenvolver uma campanha digital de sensibilização junto da comunidade académica, no âmbito da Queima das Fitas de Coimbra 2026, que arranca às 00H00 de sexta-feira com a tradicional serenata.

“A campanha concretiza-se através de publicações nas redes sociais da instituição de caráter informativo e preventivo, procurando sensibilizar os estudantes para a adoção de atitudes conscientes e promotoras do bem-estar coletivo”, refere a instituição de ensino, em comunicado.

Com o slogan “Queima boa é Queima segura”, a campanha procura sensibilizar os estudantes de que “o que acontece na Queima não fica na Queima”, chamando a atenção para questões associadas ao consumo de álcool, prevenção da violência e a importância da entreajuda entre amigos.

A campanha destaca mensagens relacionadas com o respeito pelos limites individuais, a entreajuda em contexto académico e a criação de um ambiente mais seguro e inclusivo para todos.

A Pró-Presidente do IPC para a área da Inclusão, Sónia Costa, sublinhou que a celebração da vida académica só é verdadeiramente plena quando assente no respeito, na inclusão e na responsabilidade coletiva.

“A Queima das Fitas é, e deve continuar a ser, um momento de alegria, partilha e identidade académica. No entanto, essa celebração não pode ser dissociada do cuidado com cada pessoa que dela faz parte”, apelou.

Sónia Costa chamou a atenção de que a “liberdade de celebrar implica, também, o compromisso de proteger, salientando que “não há verdadeira festa quando alguém fica para trás, é excluído ou é exposto a situações de perigo”.

A dirigente explicou que a campanha reforça uma “cultura de solidariedade ativa, que se traduz em atenção ao colega, intervenção quando necessário, e na recusa de comportamentos que possam normalizar a violência, a pressão ou qualquer forma de discriminação”.

“O IPC assume-se, de forma inequívoca, como um espaço de inclusão, igualdade e respeito. “Celebrar juntos significa também garantir que todos/as podem celebrar em segurança, com liberdade e com dignidade”, frisou Sónia Costa.