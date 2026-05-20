Saúde e bem-estar: A crise do “modelo 8+8+8”

Perante a crescente fragilidade do equilíbrio entre trabalho, descanso e vida pessoal, poderá a actual organização social ser considerada promotora de saúde e bem-estar?

A ideia das “8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso” — lema popularizado pelo reformador social britânico Robert Owen — surgiu no século XIX, em plena Revolução Industrial, como resposta às jornadas que chegavam a ultrapassar 14 a 16 horas diárias. Mais tarde, tornou-se uma das principais bandeiras dos movimentos operários internacionais, influenciando leis laborais e direitos sociais em vários países.

Durante grande parte do século XX, este modelo representou uma conquista civilizacional. O equilíbrio entre trabalho, descanso e tempo pessoal permitiu melhorias na saúde física e mental, maior produtividade e uma relação trabalho/família mais estável. No entanto, a realidade actual afasta-se cada vez mais deste princípio.

Hoje, apesar dos avanços tecnológicos e do aumento da produtividade, muitos trabalhadores enfrentam horários prolongados, precariedade, pressão constante e dificuldade em separar trabalho e vida pessoal. A digitalização trouxe flexibilidade, mas também criou uma disponibilidade permanente: mensagens, emails e tarefas continuam para além do horário laboral. Em muitos sectores, as 8 horas de trabalho transformam-se facilmente em 10 ou 12 horas reais quando se somam deslocações, horas extraordinárias e contacto contínuo com o emprego.

O mesmo acontece com o descanso. Dormir 8 horas continua a ser uma recomendação essencial para a saúde cardiovascular, cognitiva e emocional, mas a ansiedade, os ritmos acelerados e o uso excessivo de tecnologia dificultam um sono regular e reparador. Já o lazer tende a ser reduzido ou substituído por consumo passivo e rápido, muitas vezes condicionado pelo cansaço.

As políticas actuais apresentam sinais contraditórios. Por um lado, existem debates sobre semanas de trabalho de 4 dias, direito à desconexão digital e maior valorização da saúde mental. Alguns países europeus têm vindo a testar modelos laborais mais equilibrados. Por outro lado, persistem baixos salários, aumento do custo de vida e culturas profissionais assentes na hiperprodutividade, factores que dificultam a concretização prática do modelo das “8+8+8”.

Assim, aquilo que nasceu como uma promessa de equilíbrio social continua actual, mas tornou-se também um desafio político e económico. A questão central hoje já não é apenas trabalhar menos, mas perceber se a sociedade contemporânea está realmente organizada para permitir às pessoas viver, descansar e trabalhar com dignidade.