Verallia investe 20 milhões de euros na Fontela

Multinacional do setor do vidro labora há 39 anos na freguesia de Vila Verde.

A fábrica de garrafas e frascos de vidro da Verallia Portugal, instalada na Fontela, no concelho da Figueira da Foz, investiu recentemente cerca de 20 milhões de euros, recorrendo a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela empresa, os investimentos foram aplicados em áreas como a reconstrução de um forno, nos sistemas de monitorização e controlo de consumos energéticos, em novas arcas de recozimento, na otimização das redes auxiliares do processo (ar comprimido e ventilação) e motores elétricos e soluções de iluminação mais eficientes.

“A Verallia está profundamente comprometida com a sustentabilidade, a redução da pegada ambiental e a promoção de uma verdadeira economia circular”, afirma a nota.

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