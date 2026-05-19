Luís Neves inaugura monumento e encerra conferência

O ministro da Administração Interna preside a dois eventos que se realizam esta quinta-feira na Figueira da Foz.

Pelas 15H30, Luís Neves participa na inauguração do monumento dedicado aos bombeiros da Figueira da Foz, numa rotunda da rodovia urbana, em Tavarede, tendo como anfitrião o presidente da autarquia figueirense, Santana Lopes.

Governante e autarca voltam a coincidir, no mesmo dia, mas em horas diferentes, no programa de um outro evento – “Incêndios florestais: O fogo está a mudar. E nós?”, promovido pela The Navigator Company – , no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

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