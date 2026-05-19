Figueira da Foz

Luís Neves inaugura monumento e encerra conferência

19 de maio de 2026 às 10 h00
Luís Neves, ministro da Administração Interna | Foto DB - DR
Jot'Alves
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Jot'Alves

O ministro da Administração Interna preside a dois eventos que se realizam esta quinta-feira na Figueira da Foz.

Pelas 15H30, Luís Neves participa na inauguração do monumento dedicado aos bombeiros da Figueira da Foz, numa rotunda da rodovia urbana, em Tavarede, tendo como anfitrião o presidente da autarquia figueirense, Santana Lopes.

Governante e autarca voltam a coincidir, no mesmo dia, mas em horas diferentes, no programa de um outro evento – “Incêndios florestais: O fogo está a mudar. E nós?”, promovido pela The Navigator Company – , no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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