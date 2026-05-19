Figueira da Foz

Nova associação tem fotografia como pretexto

19 de maio de 2026 às 09 h00
José Luís de Sousa, presidente da direção | Foto DB - Jot'Alves
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Figueira Spotters Club foi recentemente constituída por um grupo de figueirenses.

A Figueira Spotters Club – Associação Cultural tem a fotografia como pretexto para a sua constituição.

“Somos um grupo de pessoas da Figueira da Foz que tem tirado umas fotografias, que é entusiasta da fotografia. Ninguém aqui é profissional, o que não quer dizer que os profissionais também não possam aparecer, e serão muito bem-vindos”, frisou o presidente da direção, José Luís de Sousa, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No entanto, o convívio ganha espaço quando a objetiva está em modo de descanso.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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