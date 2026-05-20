Ministro diz que agricultores só usaram 27 milhões para recuperar das tempestades

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Os agricultores afetados pelas tempestades, no passado mês de fevereiro, só utilizaram 27 dos 40 milhões de euros disponivéis para recuperar da calamidade.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, revelou ontem, no final da sessão B-READY4FUTURE, na Escola Superior Agrária de Coimbra, que o dinheiro disponibilizado pelo Governo não foi totalmente utilizado.

“Nós avançámos com o concurso de 40 milhões de euros para a reposição do potencial produtivo e dedicámos aos concelhos da calamidade. O concurso já fechou e dos 40 milhões de euros só há candidaturas para um apoio de 27 anos. Diziam que não ia chegar, mas só foram pedidos 27”, esclareceu.

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