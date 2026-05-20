Coimbra
Ministro diz que agricultores só usaram 27 milhões para recuperar das tempestades
Revelação foi feita à margem a sessão realizada na ESAC | Fotografia: Ministério de Agricultura e do Mar
Os agricultores afetados pelas tempestades, no passado mês de fevereiro, só utilizaram 27 dos 40 milhões de euros disponivéis para recuperar da calamidade.
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o Ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, revelou ontem, no final da sessão B-READY4FUTURE, na Escola Superior Agrária de Coimbra, que o dinheiro disponibilizado pelo Governo não foi totalmente utilizado.
“Nós avançámos com o concurso de 40 milhões de euros para a reposição do potencial produtivo e dedicámos aos concelhos da calamidade. O concurso já fechou e dos 40 milhões de euros só há candidaturas para um apoio de 27 anos. Diziam que não ia chegar, mas só foram pedidos 27”, esclareceu.
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