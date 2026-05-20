A nova ponte está no sítio certo?

A ponte está no sítio certo? Sim, considero que está no lugar certo, tanto quanto é possível perceber para um leigo no assunto, como sou.

Liga duas freguesias importantes do Município e valoriza a oferta da mobilidade suave. Contudo, acho que, para uma cidade como a Figueira é pouco.

Não é alternativa suficiente. Porque, a segunda cidade deste território metropolitano, que tem atividade económica relevante em vários setores económicos, que demonstra capacidade para consolidar e atrair investimento, que tem potencial para atrair mais população, não pode estar refém apenas de uma ligação entre margens. Sobretudo, com a circunstância do hospital da cidade estar implantado na margem sul, de ter aí uma área de localização empresarial que emprega milhares de trabalhadores e de ser uma importante área residencial.

Neste enquadramento há riscos que já foram avaliados, são conhecidos e percebida a sua dimensão; aliás, julgo que determinaram que o Município melhorasse, até ao possível, a sua funcionalidade.

Estamos melhor, é claro. Porém, a nova ponte não é a solução para o importante, é talvez um remedeio porque a resposta é limitada, logo não está em consonância com as necessidades do concelho, que necessita de infraestruturas que sejam indutoras de competitividade para fortalecer a atividade económica em geral, para garantir desenvolvimento, criação de riqueza e qualidade de vida.

Este é apenas um exemplo do que falta fazer e do que não pode ser feito sem o comprometimento do Estado, como também o é a obsoleta ligação ferroviária ou o porto comercial.