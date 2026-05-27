DesportoModalidades

Treinadora do São João assume que qualidade da equipa foi mais-valia

27 de maio de 2026 às 09 h15
Ângela Rodrigues é a treinadora dos sub-19 do São João, campeões nacionais da II Divisão | Foto: DB/Paulo Marques
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Ângela Rodrigues não tem ainda 30 anos e já é campeã nacional de futsal, como treinadora dos sub-19 do São João. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a jovem técnica admite que é uma “felicidade que nem se consegue explicar”.

No São João, que há um ano desceu de divisão, o foco era apenas a subida. Ao longo da época, porém, percebeu-se que daria para mais… “Sinto que cumprimos um objetivo muito importante para o clube e também para os atletas e para nós, equipa técnica”, assume a treinadora.

Curiosamente, na mesma semana em que foi campeã nacional, Ângela concluiu o Curso de Treinadores de Futsal Grau II  ela que, em 2025, terminara também a pós-graduação em “Treino no Futsal”, na Universidade da Beira Interior (UBI).

Entrevista completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de maio

Quatro “ouros” para Região de Coimbra na Taça de Portugal de remo de mar
27 de maio

Mulher morre após cair do 8.º andar de prédio no Loreto
27 de maio

Jovem encontrado sem vida na Lousã
27 de maio

Livro a várias mãos celebra vivências estudantis de Coimbra dos anos 1990

Desporto

Quatro “ouros” para Região de Coimbra na Taça de Portugal de remo de mar

Treinadora do São João assume que qualidade da equipa foi mais-valia

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard

Modalidades

Quatro “ouros” para Região de Coimbra na Taça de Portugal de remo de mar

Treinadora do São João assume que qualidade da equipa foi mais-valia

Giro: Eulálio desce a quinto da geral após nova etapa conquistada por Vingegaard