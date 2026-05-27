Treinadora do São João assume que qualidade da equipa foi mais-valia

Ângela Rodrigues não tem ainda 30 anos e já é campeã nacional de futsal, como treinadora dos sub-19 do São João. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a jovem técnica admite que é uma “felicidade que nem se consegue explicar”.

No São João, que há um ano desceu de divisão, o foco era apenas a subida. Ao longo da época, porém, percebeu-se que daria para mais… “Sinto que cumprimos um objetivo muito importante para o clube e também para os atletas e para nós, equipa técnica”, assume a treinadora.

Curiosamente, na mesma semana em que foi campeã nacional, Ângela concluiu o Curso de Treinadores de Futsal Grau II ela que, em 2025, terminara também a pós-graduação em “Treino no Futsal”, na Universidade da Beira Interior (UBI).

Entrevista completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS