Obras no ringue do Bairro Norton de Matos retomam na segunda-feira

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O ringue do bairro Caixa Previdência continua encerrado, tal como o DIÁRIO AS BEIRAS noticiou na passada sexta-feira.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, revelou que a obra será retomada no início da próxima semana.

“As obras no ringue vão retomar na segunda-feira. Além disso, serão substituídos os bancos de pedra por uns semelhantes e ainda vão ser requalificadas as caldeiras das árvores. Está tudo no mesmo projeto de arquitetura da responsabilidade da câmara”, informou.

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