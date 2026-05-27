Coimbra
Obras no ringue do Bairro Norton de Matos retomam na segunda-feira
Obra tem estado parada | Fotografia: DR
O ringue do bairro Caixa Previdência continua encerrado, tal como o DIÁRIO AS BEIRAS noticiou na passada sexta-feira.
O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, revelou que a obra será retomada no início da próxima semana.
“As obras no ringue vão retomar na segunda-feira. Além disso, serão substituídos os bancos de pedra por uns semelhantes e ainda vão ser requalificadas as caldeiras das árvores. Está tudo no mesmo projeto de arquitetura da responsabilidade da câmara”, informou.
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