Homenagem a Teixeira Santos

A Queima das Fitas de 2026 termina no próximo sábado, dia 30, com o programa a assinalar o “Dia do Antigo Estudante”, tal como vem sucedendo nos últimos anos.

Atendendo a esta circunstância, a AAEC – Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, transferiu para este sábado algumas das iniciativas com que está a celebrar os seus 67 anos (completados no passado dia 9).

Assim, pelas 11H30 será celebrada missa, na Capela da Universidade, em memória dos antigos estudantes, professores e funcionários falecidos ao longo dos tempos; e às 17h30 decorre a tradicional apresentação de cumprimentos na Reitoria da Universidade.

Antes disso, pelas 15 horas, no Colégio de Jesus (junto à Sé Nova), no espaço actualmente ocupado pelo Museu Académico, haverá uma sessão de homenagem póstuma ao dr. Joaquim Teixeira Santos, que foi grande impulsionador desse Museu e também entusiasta defensor das tradições académicas coimbrãs.

Este ano assinala-se o centenário do seu nascimento (ocorrido em Coimbra a 4 de Março de 1926) e este mês completam-se 30 anos sobre o seu falecimento, pelo que é o momento oportuno para homenagear alguém tão intimamente ligado à Academia e que tanto a prestigiou.

Enquanto estudante, integrou a Direcção-Geral da AAC, foi dirigente da Secção de Futebol e presidente do Conselho Desportivo da AAC, cantou no Orfeon Académico e foi um dos fundadores do Coral dos Estudantes de Letras (Faculdade onde se licenciou em Histórico-Filosóficas).

Teve um papel relevante na recuperação das tradições académicas, suspensas na sequência da Crise Académica de 1969; fundou o Centro de Defesa e Divulgação das Tradições Coimbrãs e foi o representante da AAEC na Direcção do Museu Académico, que muito dinamizou.

Estas algumas das razões que bem justificam a homenagem que agora será feita à memória de Joaquim Teixeira Santos, para a qual se convidam antigos e actuais estudantes.

A celebração do “Dia do Antigo Estudante” terá outros dois momentos altos na Praça da Canção (“Queimódromo”). Primeiro, pelas 20 horas, o “Jantar de Gerações”, cujo produto reverte para o Fundo de Acção Social António Luís Gomes, que tem como objectivo conceder apoios extraordinários a estudantes em situações de grande vulnerabilidade.

Por último, o espectáculo da noite, com a actuação dos GNR, de Fingertips e Yves LaRock. que certamente vai juntar grande número de apreciadores – e de várias gerações.

Tal como nos anos anteriores, a AAEC – Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, junta-se a esta meritória iniciativa dos actuais alunos da Universidade de Coimbra, convidando os seus associados, familiares e amigos a participar nos diversos momentos da jornada de sábado.

Os ingressos para o “Jantar de Gerações” (ao preço de 14 euros por pessoa) podem ser adquiridos on line, no site da AAC, ou nas bilheteiras da Praça da Canção, onde podem também comprar-se os bilhetes para o concerto da noite.