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A entrada da cidade junto à estação deve ser requalificada?

27 de maio de 2026 às 09 h30
José Cout
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José Cout

Sim, deve ser requalificada. Não vejo outra solução que não seja requalificar e valorizar a entrada da cidade.

Este processo exigirá uma reflexão sobre a cidade, sobre as dinâmicas urbanas que se desenvolveram e sobre as funcionalidades, e avaliação da importância das infraestruturas instaladas. Isto porque, a requalificação exige alterações, que podem ser disruptivas, mas que não podem deixar de ser integradoras e valorativas, e que, no mesmo tempo, permitam a reabilitação e a requalificação económica. Aquele espaço urbano tem atividade económica tem valências funcionais, proporciona emprego, é contíguo a uma área residencial.

O objetivo terá que passar por gerar condições de manter a área com as valias que tem hoje e acrescentar outras funcionalidades, contudo não podemos deixar de considerar que aquela é uma das portas da cidade, donde o processo de transformação do espaço urbano não tem de respeitar o que hoje temos, podendo, se possível, aproveitar e reutilizar o edificado, mesmo aquele que hoje está desocupado e sem funcionalidade, o que permite um processo de inclusão, sem negligenciar o espaço de acolhimento e de distribuição de tráfego.

Não esqueçamos que as cidades são muita coisa, mas são principalmente as pessoas, logo o desenvolvimento de qualquer estratégia de intervenção deverá ter como primado a qualidade de vida de quem a habita.

Haverá um processo construtivo que poderá incomodar, haverá um esforço financeiro, mas, no final, as condições de uso que daí resultarão serão um meio para potenciar a modernização da cidade.

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