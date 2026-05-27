Livro a várias mãos celebra vivências estudantis de Coimbra dos anos 1990

Os corredores da universidade, da rádio ou diferentes lugares da cidade servem de pano de fundo a um livro, escrito a várias mãos por antigos estudantes, que decidiram celebrar memórias e vivências de Coimbra dos anos 1990.

“Há cerca de três anos decidimos desafiar e reunir contos escritos por pessoas que tinham estado a estudar em Coimbra, no início e durante os anos 90 do século passado. Uma variedade de vozes, independentemente de alguns não se verem há décadas”, destacou Marta Neves, uma das coordenadoras da obra.

O livro coletivo Coimbra 9.0 vai ser apresentado por Sandy Gageiro no sábado, pelas 17:00, no Edifício da Associação Académica de Coimbra. A obra deverá também ser apresentada no Porto e em Lisboa durante o mês de junho.

Em declarações à agência Lusa, Marta Neves explicou que este projeto pretendeu captar, em duas dezenas de contos, a pluralidade de experiências vividas na cidade universitária de Coimbra.

“A maior parte dos participantes esteve envolvida na Rádio Universidade de Coimbra e na Associação Académica ou deixaram-se levar por atividades paralelas. É essa vivência, que é plural, que está aqui plasmada”, acrescentou.

Para além de Marta Neves, que vive em Lisboa, Coimbra 9.0 foi também coordenado por Suzana Costa, que está em Braga.

“Muitos dos que contribuíram para este livro vivem hoje longe de Coimbra e estão espalhados pelo país”, referiu.

Entre os autores encontram-se pessoas que atualmente mantêm “uma ligação forte à escrita, como Raquel Serejo Martins”, enquanto outras voltaram a escrever, pela primeira vez, em muitos anos.

O resultado é uma coleção diversa de memórias, episódios e histórias que “procuram recuperar a espontaneidade daquele período”.

Coimbra 9.0, editado pela Editora d’Ideias, percorre a cidade como espaço de transformação, encontro e descoberta, onde convivem a euforia e o desencanto, a perda e a aprendizagem, numa leitura sensível e multifacetada da vivência coimbrã.

“É quase como se tivéssemos conseguido furar no tempo e recuperar a vertigem que era aquela cidade. Coimbra não é um lugar: Coimbra é um tempo fora do mapa”, sustentou Marta Neves.

O livro reúne contributos de André de Serpa Soares, Carlos Loureiro, Catarina Martins, Cecília Malheiro, Clara de Oliveira Vieira, Fátima Mateus Ramos, Fernanda Eugénia Araújo, Humberto Duarte, João M. Gil, João Vaz, Magda Cerqueira, Manuela Garcia, Marta Neves, Patrícia Ferraz de Matos, Paula Telo Alves, Paulo Branco Lima, Raquel Serejo Martins, Sofia Sobral Ramos, Suzana Costa e Tarcísio Pontes.