LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Jovem encontrado sem vida na Lousã

27 de maio de 2026 às 11 h09
O alerta foi dado às 04H39 | Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um jovem foi encontrado esta madrugada sem vida na Estrada Municipal 552, na Lousã.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Municipais da Lousã, Pedro Santa, esclareceu que o alerta foi dado às 04H39, tendo a vítima, um jovem de 23 anos, caído do viaduto da Estrada Nacional 552, perto do rio de Ceira.

Chegados ao local, os operacionais dos bombeiros, em conjunto com o INEM, tentaram reanimar, sem sucesso, a vítima.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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