LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Convívio e inclusão estão na base da 18.ª Descida da Serra da Lousã em Cadeira de Rodas

27 de maio de 2026 às 08 h30
Iniciativa começa às 11H00 | Arquivo-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A ARCIL-Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã promove sexta-feira, 29 de maio, a 18.ª edição da Descida da Serra em Cadeira de Rodas da Serra da Lousã, uma iniciativa emblemática que integra, em 2026, o programa das comemorações dos 50 anos da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) lousanense.
“Reconhecida como um dos momentos mais marcantes da atividade da ARCIL, esta iniciativa promove a inclusão, a participação ativa e o contacto com a natureza, proporcionando a pessoas com mobilidade reduzida uma experiência única, acessível e segura”, destaca a instituição.

Calor força mudanças no percurso
Em 2026, e tendo em conta as condições climatéricas previstas – com temperaturas elevadas e reduzida sombra no percurso habitual — a organização, revelou a ARCIL, “decidiu adaptar o trajeto, privilegiando a segurança e o bem-estar dos participantes”.

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