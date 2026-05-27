Mulher morre após cair do 8.º andar de prédio no Loreto

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Uma mulher de 66 anos morreu na manhã de hoje depois de cair do 8.º andar de prédio no Loreto, em Coimbra. A PSP de Coimbra e a Polícia Judiciária estiveram no local a investigar.

A PSP de Coimbra recebeu o alerta às 07H26. De acordo com fonte desta força de segurança, as circunstâncias são desconhecidas e por isso estão a ser investigadas.

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