Coimbra

Coimbra analisa proposta de aquisição de sete viaturas para a Proteção Civil

08 de junho de 2026 às 07 h45
Proposta é analisada na reunião de câmara de amanhã | Fotografia: Arquivo/Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Investimento superior a um milhão de euros

A Câmara de Coimbra analisa e vota, amanhã, a proposta de abertura de procedimento, por ajuste direto, para aquisição de sete viaturas destinadas ao Serviço Municipal de Proteção Civil.
Na reunião semanal do executivo, prevista para as 14H30, na Sala das Sessões dos Paços do Concelho, será então avaliada a solicitação da Divisão de Gestão da Frota Municipal e Eficiência Energética (DGFMEE) para compra de dois veículos florestais de combate a incêndios, um veículo ligeiro de combate a incêndios, um veículo de comando tático, um veículo tanque tático florestal, um veículo de coordenação proteção civil e um veículo ligeiro todo-o-terreno para sapadores florestais.
Segundo os serviços da autarquia, o preço base fixado no caderno de encargos é de 1.082.500 euros, acrescido de IVA à taxa de 6%.

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