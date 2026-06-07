COJA vence playoff e sobe à Divisão de Honra

O Coja subiu à Divisão de Honra depois de vencer hoje, por 3-0, no playoff, o Montemorense, que por sua vez desceu à 1.ª Divisão (terceiro escalão distrital). O herói da partida disputada no Campo da Serra, em Penacova, foi Filipe Simões, que apontou três golos.

O conjunto do concelho de Arganil entrou melhor e ao intervalo já vencia por 2-0 com um bis de Filipe Simões. O Montemorense tentou reagir, mas sem efeito. O jogo era mesmo de Filipe Simões, que já nos descontos da segunda metade deu a machadada final com o hat-trick. O jogador foi isolado e não tremeu frente ao guarda-redes, levando ao delírio as dezenas de adeptos que se deslocaram ao terreno do Mocidade.

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