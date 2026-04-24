Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Mau tempo: Autarquia recebe adiantamento de 650 mil euros

24 de abril de 2026 às 17 h44
Informação avançada por José Miguel Ramos Ferreira na reunião camarária | Fotografia: Arquivo DB-Ana Catarina Ferreira
Agência Lusa
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Agência Lusa

O Município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, recebeu um adiantamento de 650 mil euros para fazer face aos danos causados pelo mau tempo de janeiro e fevereiro, revelou hoje o presidente da Câmara.

“O nosso município recebeu cerca de 650 mil euros, o que o posiciona como um dos que mais dinheiro recebeu por parte do Governo”, disse José Miguel Ramos Ferreira na reunião camarária.

Em declarações à agência Lusa, o autarca manifestou satisfação por ter sido feito o adiantamento para dar resposta aos prejuízos registados no concelho, mas mostrou-se desagradado com o valor atribuído.

 

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“Estamos a falar de um município com prejuízos na ordem dos seis milhões de euros, mas estou satisfeito com o facto de finalmente ter vindo um adiantamento, porque, para os municípios, especialmente os de pequena e média dimensão como o nosso, a questão da tesouraria é muito importante”, salientou.

No concelho de Miranda do Corvo, a tempestade Kristin e as tempestades seguintes afetaram equipamentos e infraestruturas, como o pavilhão gimnodesportivo, a incubadora de empresas, pavilhões de coletividades e a Igreja Matriz, além de ter criado muita despesa associada a sinalização vertical e danos em algumas estradas municipais e nacionais.

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