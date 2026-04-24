Câmara com resultado positivo de 3 ME em 2025

A Câmara da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, aprovou as Contas e o Relatório de Gestão relativos ao exercício de 2025, que apresenta um saldo positivo superior a três milhões de euros (ME).

“Este resultado reflete o percurso consistente da autarquia ao longo do último ano, evidenciando não apenas os desafios enfrentados, mas também os investimentos concretizados e aqueles que permanecem em execução, reforçando uma estratégia de desenvolvimento sustentável e integrado do concelho”, sublinha a autarquia, em comunicado.

Para o presidente da Câmara, Jorge Custódio, “este resultado é um claro sinal da saúde financeira da autarquia, refletindo a capacidade de gestão e a aplicação rigorosa dos fundos públicos”.

“O Município continua a honrar os seus compromissos, assegurando não apenas a sustentabilidade financeira, mas também o desenvolvimento equilibrado do território, em múltiplas dimensões que vão além do plano económico, abrangendo áreas como a ação social, cultura, desporto, empreendedorismo, turismo e floresta”, afirma.

O saldo do exercício de 2025 será canalizado para áreas consideradas prioritárias no orçamento municipal em vigor.

Entre os projetos estruturantes em curso, a autarquia destaca a Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) da Travessa, que representa um investimento superior a 9 ME, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), incluindo mais de um milhão de euros destinados à instalação de áreas de vinha.

O comunicado, da Câmara da Pampilhosa da Serra salienta ainda que prossegue a intervenção no Cabecinho, bem como o arranjo urbanístico da entrada oeste da vila, “contribuindo para a valorização do espaço público e melhoria da qualidade de vida”.

“Paralelamente, o município encontra-se a implementar o programa de apoio à promoção de soluções de alojamento de emergência ou de transição, no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT), com o objetivo de criar uma resposta estruturada e eficaz para cidadãos em situação de vulnerabilidade habitacional”, acrescenta.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão relativos ao exercício de 2025 – aprovados pela Câmara com os votos favoráveis dos quatro eleitos do PPD/PSD e vota contra do vereador do PS – vão ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal na sua próxima sessão, agendada para quarta-feira.