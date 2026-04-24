Autarquia promove passeio de bicicleta para mostrar o concelho

A Câmara de Pampilhosa da Serra promove no dia 01 de maio a iniciativa Social Ride, que convida os participantes a descobrirem em bicicleta de estrada aquele território do interior do distrito de Coimbra.

“Este primeiro encontro convida participantes a descobrir o território de forma descontraída, através de um percurso de aproximadamente 30 quilómetros, com 750 metros de desnível positivo, ao redor da Barragem de Santa Luzia”, anunciou hoje a autarquia, em comunicado.

Segundo a nota, o passeio está preparado para decorrer “em ritmo ligeiro, com navegação GPS, privilegiando a contemplação da paisagem e o convívio entre participantes”.

A partida está marcada para as 09:00, no Centro Cycling Casal da Lapa, junto à Barragem de Santa Luzia. A participação é gratuita e inclui seguro, apoio logístico e acesso a banhos no final.

Os participantes terão ainda a possibilidade de usufruir de um almoço opcional na aldeia de Fajão, dedicado à gastronomia típica serrana.

A iniciativa assinala o arranque oficial do programa de eventos associados ao Pampilhosa Pedal Xperience, agendado para os dias 04 a 06 de setembro de 2026, que “nasce como uma nova marca de experiências de ‘cycling’ que coloca a montanha, as pessoas e o território no centro da prática desportiva”.

Esta marca de experiências distancia-se “da lógica competitiva tradicional”, propondo “uma abordagem mais consciente, autónoma e imersiva, onde pedalar é sinónimo de explorar, sentir e conhecer”.

As inscrições para o Social Ride estão abertas até ao meio-dia de 29 de abril, sendo obrigatória a inscrição prévia, através de um formulário disponível ‘online’ nas páginas do Pampilhosa Pedal Xperience.