Coimbra BD no Convento São Francisco (fotogaleria)

O Convento São Francisco recebe, entre os dias 24 e 26, a edição de 2026 do Coimbra BD. Ao longo dos três dias, o festival vai contar com sessões de autógrafos, workshops, cinema, jogos, lançamentos e exposições. Um dos destaques deste ano prende-se com a realização, pela primeira vez em Portugal, de uma eliminatória do Cosplay Central Crown Championships, que irá selecionar o representante nacional para a final internacional, em maio, em Londres.