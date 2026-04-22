Festival de Caminhadas da Pampilhosa da Serra com atividades para todos os públicos

A nona edição do Festival de Caminhadas de Pampilhosa da Serra vai decorrer entre 22 e 24 de maio, com opções familiares e também para os mais aventureiros, tendo como objetivo divulgar diversas valências do concelho.

O Walking Weekend – Festival de Caminhadas é “uma marca consolidada no território” e, para além da diversão, permite mostrar a gastronomia e os produtos endógenos daquele concelho no interior do distrito de Coimbra, afirmou hoje o vereador da Câmara de Pampilhosa da Serra, João Neves.

“Para além da excelente qualidade dos percursos”, os visitantes podem também visitar as praias fluviais e os percursos pedestres locais, incluídos no programa do festival.

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A programação da iniciativa, apresentada hoje, em Coimbra, reúne várias caminhadas, com diferentes graus de dificuldade e de distância, a que se junta um programa gastronómico, de animação e diferentes atividades.

O técnico de turismo da autarquia, Gonçalo Lima, sublinhou que o Walking Weekend “é uma montra dos produtos turísticos” locais, realçando que o programa está “preparado para receber toda a gente”.

A novidade da edição de 2026 será uma experiência “para os mais aventureiros”, no dia 22, que começa às 00:00 e, após um percurso pedestre de mais de 20 quilómetros, que termina ao raiar do dia, os participantes partem para mais cerca de cinco quilómetros de um percurso aquático.

O trajeto tem início no Picoto Cebola “e percorre vários trilhos de percursos pedestres”, numa “ligação ao território, passando pelas aldeias” e por trilhos prontos “para receberem os mais aventureiros”, e vai até ao rio Zêzere, que será percorrido de ‘kayak’ até à Aldeia do Xisto de Janeiro de Baixo.

Além desta caminhada para os aventureiros, que está limitada a dez participantes, a programação prevê outras “mais tranquilas”, como a que decorre no dia 23 e que dará a conhecer o ciclo de produção do pão, sendo a mais indicada para quem irá acompanhado por crianças.

O programa, “este ano muito ligado ao rio Zêzere”, bem como às associações locais, prevê também uma atividade de recriação “de tradições e danças antigas”, caminhadas aquáticas – uma “ex-líbris deste evento” -, uma caminhada para assistir ao nascer do sol na serra ou ainda para aprender técnicas de sobrevivência, e uma corrida sem cronometro, a desfrutar do ambiente circundante.

O técnico do turismo da Epic Land Telmo Cortes ressaltou que, no âmbito das caminhas aquáticas, os percursos estão compreendidos entre os quatro e os seis quilómetros, possuindo diferentes graus de complexidade.

“Há um certo grau de dificuldade [neste tipo de atividade], mas que é fazível por quase todas as pessoas”, acrescentou, garantindo ser uma ação segura.

As inscrições para o Walking Weekend’26 reabrem hoje, após a primeira fase de vendas ter encerrado com mais de 110 bilhetes adquiridos, alcançando mais de metade da lotação, que está limitada a 200 participantes.