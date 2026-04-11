Pampilhosa da SerraRegião Metropolitana de Coimbra

Ministro da Administração Interna trouxe duas “prendas” no dia de celebração da Pampilhosa da Serra

11 de abril de 2026 às 11 h00
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Para além do autarca Jorge Alves Custódio, cerimónia teve intervenções da presidente da RMCoimbra-CIM, Helena Teodósio, do ministro Luís Neves e do artista Tony Carreira | Ana Catarina Ferreira

“O posto da GNR será recuperado no mais curto espaço de tempo”. “O posto que aqui se encontra, com helicóptero, é para manter e será recuperado. O helicóptero e as pessoas não vão sair daqui”. As duas garantias foram deixadas ontem, pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante a sessão solene que assinalou os 718 anos de história da Pampilhosa da Serra.
Num dia especial para a vila, o governante confirmou “duas prendas” pedidas, momentos antes, pelo autarca pampilhosense, Jorge Alves Custódio. Depois de frisar a “necessidade urgente de requalificação do quartel da GNR da Pampilhosa da Serra” e de ter reiterado que “é fundamental assegurar condições dignas” para a manutenção do Centro de Meios Aéreos de Pampilhosa da Serra, que conta com 20 profissionais e um helicóptero, o autarca acabou por ouvir do ministro a garantia que as dois pedidos são objetivos para cumprir pelo atual executivo.
Antes das palavras dirigidas ao ministro Luís Neves, Jorge Alves Custódio, relembrou que os pampilhosenses são “um povo que, geração após geração, soube transformar dificuldades em força e isolamento em caráter”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Emanuel Pereira

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