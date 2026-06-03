Discussão entre arrumadores de carros em Coimbra provoca morte

Um homem de 44 anos, que desempenhava a atividade informal de arrumador de carros, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, pela suspeita de ter provocado a morte de um outro colega. Após uma acesa discussão, o detido terá acertado com um barrote de madeira na cabeça da vítima.

Os factos ocorreram no passado dia 31 de maio, em Coimbra. De acordo com um comunicado desta polícia, “a detenção aconteceu fora de flagrante delito, sendo que os factos tiveram lugar na via pública, na sequência de uma discussão entre o suspeito e a vítima (ambos em situação de sem-abrigo), relacionada com a disputa do espaço onde ambos exerciam a atividade informal de arrumadores de automóveis”.

“No decurso da discussão, o suspeito muniu-se de um barrote de madeira e desferiu uma violenta pancada na cabeça da vítima, com 53 anos, provocando a sua queda e perda momentânea de consciência. Após a agressão, a vítima, deslocou-se para o local onde habitualmente pernoitava, vindo a ser encontrada sem vida, no dia seguinte”, referem.

O exame médico-legal concluiu que a causa provável da morte foi um traumatismo cranioencefálico, compatível com a dinâmica dos factos apurada, no âmbito da investigação.

O detido, com 44 anos, será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.