Greve geral paralisou escolas e teve grande impacto nos setores dos transportes, saúde e recolha de lixo

Todas as escolas do concelho de Coimbra foram afetadas pela greve geral de hoje, convocada pela central sindical CGTP. A informação foi prestada ao DIÁRIO AS BEIRAS por Luísa Silva, da direção da União de Sindicatos de Coimbra (USC) e confirmada por uma série de contactos telefónicos.

Em comunicado, a Federação dos Professores – Fenprof, descreveu “uma expressiva jornada de luta que levou ao encerramento de milhares de escolas em todo o país e à forte paralisação do funcionamento de inúmeros serviços públicos”.

Noutras áreas laborais, os setores dos transportes e da saúde foram os mais afetados . Os dados da USC/CGTP apontavam para 100% de greve nos serviços da Unidade Local de Saúde de Coimbra, com exceção das Urgências (onde a greve registou 50%), além de que tiveram que ser cumpridos os serviços mínimos decretados por lei.

Nos transportes da Região Metropolitana de Coimbra não foram decretados serviços mínimos, com exceção do Metro Mondego, onde foram cumpridos20% dos serviços habituais, tanto no troço urbano, como no suburbano.

Ler mais na edição de amanhã, feriado, do DIÁRIO AS BEIRAS