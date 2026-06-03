Legado Templário transporta vila de Soure até 1128

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

“Origem Templária Soure 1128” promete três dias de viagem pelo tempo até à altura em que a vila foi a primeira sede da Ordem Templária em Portugal. Evento inédito é aposta do concelho na valorização da herança dos Templários

exta-feira, sábado e domingo, dias 5, 6 e 7 de junho, os visitantes da vila de Soure vão “regressar” a 1128, ano em que Dona Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, doou o castelo de Soure aos monges-cavaleiros da Ordem do Templo.

Sob o mote “Origem Templária Soure 1128”, a zona envolvente do Castelo de Soure e o Parque dos Bacelos vão reviver a era templária, um período marcante para o concelho e para a definição das primeiras fronteiras de Portugal. “Temos uma expetativa elevada, sobretudo porque queremos que este evento marque o calendário de uma forma distinta”, assumiu, durante a apresentação do certame, o presidente do Município de Soure, Rui Fernandes.

A Proclamação da Vila Templária (sexta-feira, 19H00), recriações históricas ao longo dos três dias, o repasto templário (sexta-feira, 20H00), a “taverna templária”, liças, mercado templário, cortejos diurnos e noturnos, torneios condimentam um programa centrado na celebração do legado templário no concelho.

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