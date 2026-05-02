Zona oeste da vila “com nova cara” após requalificação

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Foi ontem inaugurada a requalificação urbanística da entrada oeste da vila da Pampilhosa da Serra, um espaço de lazer inovador e sustentável que transforma uma das principais portas de entrada do concelho.

Para Jorge Custódio, presidente da câmara municipal, “esta obra representa muito mais do que um arranjo urbanístico. É umas das várias peças que estão a restruturar e a valorizar a vila ao nível da mobilidade e urbanismo, sendo também “o símbolo de um território que valoriza o que tem, que aposta na sustentabilidade e que olha para o futuro com ambição”.

Realizada no cruzamento entre a rua Rangel de Lima e a avenida de São Silvestre, marcou a conclusão de uma intervenção urbanística de referência, financiada pela União Europeia através do Programa Regional do Centro – Centro 2030.

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