Coimbra

Dezenas de supercarros desportivos circularam esta manhã em Coimbra

02 de maio de 2026 às 11 h37
Carros milionários deslocaram-se hoje de Coimbra para Leiria. Foto: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A manhã de hoje em Coimbra foi animada pela presença nas ruas da cidade de dezenas de automóveis desportivos de alta performance, onde pontificavam marcas como Ferrari, Mclaren, Lamborghini, Porche e as gamas mais altas da Mercedes e BMW.

Trata-se da maior concentração da Europa de viaturas superdesportivas, que vai acontecer hoje e amanhã no evento Gathering Supercars em Leiria, com grande parte dos proprietários destas viaturas a pernoitarem em unidades hoteleiras de Coimbra.

Os participantes já deverão ter chegado a Leiria, para onde convergiram cerca de 200 veículos de alta performance, conduzidos por participantes portugueses, residentes no país ou no estrangeiro e convidados internacionais, incluindo profissionais ligados ao design.

 

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