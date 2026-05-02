Taveiro cumpriu a tradição do concurso “Portas Floridas”

Doze portas floridas deram ontem um colorido diferente a Taveiro, localidade do sul do concelho de Coimbra. Foi o cumprir de uma tradição de quatro décadas, que mobiliza dezenas de residentes, de várias gerações. É uma manifestação popular, enraizada no associativismo e que celebra a chegada do mês de maio, aproveitando o florir da primavera que confere um renovado esplendor à natureza dos campos.

Os concorrentes ao concurso “portas floridas” já viram ontem o seu trabalho avaliado por um júri, que vai agora decidir, com a divulgação dos resultados agendada para o último dia das Jornadas Culturais mensais da União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

Neste âmbito, realiza-se a partir das 22H00 deste sábado o Baile das Rosas, organizado pelo Grupo Folclórico de Taveiro, enquanto amanhã, domingo, tem lugar o Festival das Sopas nas instalações da escola do ensino básico de Vila Pouca do Campo.