Coimbra

Taveiro cumpriu a tradição do concurso “Portas Floridas”

02 de maio de 2026 às 12 h33
As portas decoradas com flores são resultado de dezenas de horas de trabalho dos populares. Foto: DR
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Doze portas floridas deram ontem um colorido diferente a Taveiro, localidade do sul do concelho de Coimbra. Foi o cumprir de uma tradição de quatro décadas, que mobiliza dezenas de residentes, de várias gerações. É uma manifestação popular,  enraizada no associativismo e  que celebra a chegada do mês de maio, aproveitando o florir da primavera que confere um renovado esplendor à natureza dos campos.

Os concorrentes ao concurso “portas floridas”  já viram ontem o seu trabalho avaliado por um júri, que vai agora decidir, com a divulgação dos resultados agendada para o último dia das Jornadas Culturais mensais da União das Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

Neste âmbito, realiza-se a partir das 22H00 deste sábado o Baile das Rosas, organizado pelo Grupo Folclórico de Taveiro, enquanto amanhã, domingo, tem lugar o Festival das Sopas nas instalações da escola do ensino básico de Vila Pouca do  Campo.

 

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