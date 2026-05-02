Ativista de Coimbra que foi detido em flotilha pró-Palestina regressa hoje a casa

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Regressa hoje a casa o ativista pró-palestiniano de Coimbra que fazia parte da flotilha humanitária de diversas embarcações que seguia para a Palestina e foi intercetada pela Marinha de Israel para passada quinta-feira.

Nas redes sociais, Dora Lemos, mulher de Nuno Gomes, escreveu esta manhã que “ele vai chegar hoje, ao aeroporto do Porto às 23H40, e por coincidência, no mesmo voo que a Joana Rocha, a outra portuguesa que estava na flotilha”. Há ainda outro português libertado que deverá estar, também, de regresso.

A mulher do ativista afirma que o marido, tal como outros ativistas, “foram torturados e espancados”, acrescentando que “o meu marido tem uma costela partida e várias outras mazelas pelo corpo todo”, tendo sido assistido no hospital, de onde teve alta.

Numa publicação no site Portal Diplomático, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou ontem ter tomado conhecimento, pela embaixada de Portugal em Telavive, que “pelo menos três cidadãos nacionais integravam a flotilha”.