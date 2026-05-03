Carro funerário arde na A13 em Coimbra

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um carro funerário ficou, hoje de manhã, completamente tomado pelas chamadas na A13, no sentido Tomar/Coimbra, antes da saída de Ceira, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova.

À chegada ao local, o veículo ligeiro de mercadorias estava completamente tomado pelas chamas.

Não há registo de feridos. O veículo não efetuava nenhuma transporte na altura em que se deu o incidente.

De forma a garantir a segurança para os operacionais, a A13 esteve temporariamente encerrada naquele sentido.

O alerta foi dado pelas 09H29 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Condeixa com dois veículos e oito operacionais. Esteve também no local a GNR e a ASCENDI.