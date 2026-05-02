Coimbra
Rali Queima das Fitas na estrada a contar para o Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica
Carros históricos percorrem um percurso na região até à meta na alta universitária | Foto: Pedro Filipe Ramos
Já está na estrada, nesta tarde de sábado, a competição automobilística “Sodicentro Rali Queima das Fitas 2026”. Trata-se de uma organização da Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra (AAC). Marca o arranque do Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica, reunindo dezenas de equipas e viaturas clássicas.
A cerimónia de partida ocorreu logo a seguir ao almoço longo da prova, com o público a acompanhar o trajeto em diferentes pontos do percurso. A chegada está prevista para as 22H30, na rua Larga (Polo I da Universidade de Coimbra), seguida da cerimónia de entrega de prémios.
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