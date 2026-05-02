Mini-concerto de Bárbara Bandeira hoje à tarde no Forum Coimbra

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

O centro comercial Forum Coimbra conclui hoje o programa de comemorações do seu 20.º aniversário. A ocasião fica marcada por um showcase de Bárbara Bandeira para um público de cerca de 300 pessoas, com início marcado para as 18H00.

No âmbito da comemoração, o centro comercial gerido pela Multi Portugal, já deu, esta semana, um passo estratégico rumo à transformação digital com a sua app “Club Forum”, apresentada há uma semana.

Em complemento ao programa especial de eventos comemorativos do 20.º aniversário, o centro comercial vai ativar o Unlock the Wind, no Piso 1, mesmo em frente à loja H&M . Trata-se de uma cabine de vento que distribui diversos prémios aos participantes, desde cartões-presente a menus de cinema, merchandising e bilhetes para a Queima das Fitas de Coimbra.