Coimbra
Estádio Sérgio Conceição foi hoje palco de torneio de futebol dos escalões jovens
Atletas do futuro foram premiados após a competição | Foto: Pedro Filipe Ramos
O XII Torneio de Petizes – Memorial Mendes Silva decorreu esta manhã no Estádio Sérgio Conceição em Taveiro, Coimbra. Contou com a participação de 14 equipas: Académica OAF, Académica SF, Adémia, Brasfemes, Casaense, Esperança, Eirense, N10, Red Eagle, Ribeirense, Sanjoanense, São Silvestre, União 1919 e Vigor.
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