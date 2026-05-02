Estádio Sérgio Conceição foi hoje palco de torneio de futebol dos escalões jovens

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

O XII Torneio de Petizes – Memorial Mendes Silva decorreu esta manhã no Estádio Sérgio Conceição em Taveiro, Coimbra. Contou com a participação de 14 equipas: Académica OAF, Académica SF, Adémia, Brasfemes, Casaense, Esperança, Eirense, N10, Red Eagle, Ribeirense, Sanjoanense, São Silvestre, União 1919 e Vigor.

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